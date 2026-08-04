Marigold Burning Desire Night 10 Results – August 4, 2026
Megaton defeated The Lady AI via Super Megaton Press (7:52)
Syoko Koshino vs. Hummingbird ends in a No Contest (7:49)
Chi Chi defeated Aleah James via Backdrop (13:15)
8 Woman Tag Team Match
Darkness Revolution (Nagisa Nozaki, Misa Matsui, Rea Seto & Chiaki) defeated 3D Trios Champions Natsumi Showzuki, Erina Yamanaka & Mai Sakurai & Nao Ishikawa via Noir Lancer High on Ishikawa (13:15)
6 Woman Tag Team Match
Marigold World Champion Miku Aono, Yuuka Yamazaki & Shinno defeated Twinstar Champions Twin Towers (Kouki Amarei & Chika Goto) & Komomo Minami (17:14)