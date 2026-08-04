Wednesday, August 5, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Marigold Burning Desire Night 10 Results – August 4, 2026

By
Ethan Black
-
Marigold Burning Desire
Marigold Burning Desire

Marigold Burning Desire Night 10 Results – August 4, 2026

Megaton defeated The Lady AI via Super Megaton Press (7:52)

Syoko Koshino vs. Hummingbird ends in a No Contest (7:49)

Chi Chi defeated Aleah James via Backdrop (13:15)

8 Woman Tag Team Match
Darkness Revolution (Nagisa Nozaki, Misa Matsui, Rea Seto & Chiaki) defeated 3D Trios Champions Natsumi Showzuki, Erina Yamanaka & Mai Sakurai & Nao Ishikawa via Noir Lancer High on Ishikawa (13:15)

6 Woman Tag Team Match
Marigold World Champion Miku Aono, Yuuka Yamazaki & Shinno defeated Twinstar Champions Twin Towers (Kouki Amarei & Chika Goto) & Komomo Minami (17:14)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved