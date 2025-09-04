Dragon Gate Storm Gate Night 1 Results – September 4, 2025
Mochizuki Jr defeated Kazuma Kimura via German Suplex (9:11)
6 Man Tag Team Match
Natural Vibes (Strong Machine J, Kzy & U-T) defeated Problem Dragon, Takashi Yoshida & Don Fujii via Pineapple Bomber on U-T (6:00)
8 Man Tag Team Match
Mochizuki Dojo (Masaaki Mochizuki, Daiki Yanagiuchi, Akihiro Sahara & Ryu Fuda) defeated Paradox (Susumu Yokosuka, Kagetora, BxB Hulk & Yamato) via Hiryu on Kagetora (9:18)
Non Title Triple Threat Match
Shun Skywalker & Homare defeated Paradox (Dragon Kid & Naruki Doi) & Open The Twin Gate Champions D’Courage (Yuki Yoshioka & Dragon Dia) via Psychic Ray on Dia (10:07)
6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Ben-K & Riiita & HYO) defeated Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Kota Minoura & Jason Lee) via Spear on Minoura (3:34)
Open The Brave Gate Title Match
Ryoya Tanaka (c) defeated Jacky Kamei via Stardust Press (14:58) (STILL CHAMPION!!!)
Open The Triangle Gate Titles Ladder Match
Gajadokuro (Yoshiki Kato, Ishin & Kai) defeated Flamita, Luis Mante & Bendito (c) (22:28) (NEW CHAMPIONS!!!)