Ganbare Pro Flash Gordon Results – December 13, 2025
Tag Team Match
Mizuki Watase & Rukiya defeated Yasu Urano & Rekka via Venetian on Rekka (10:59)
Moeka Haruhi vs. Gabai Ji Chan ends in a Double Pinfall (9:36)
Tag Team Match
Tyson Maeguchi & Takuya Wada defeated Ken Ohka & Akira Shoji & Ken Ohka via Ago Shitsurei Itashimasu on Ohka (7:33)
Tag Team Match
Yuna Manase & Toga defeated Chika Nanase & Yuuri via Dynamic Hot Shot on Nanase (13:27)
Triple Threat Match
Psycho defeated Shuichiro Katsumura & Choun Shiryu via Got Trip on Shiryu (15:00)
6 Man Tag Team Match
Shinichiro Tominaga, Yumehito Imanari & Keisuke Ishii defeated Munetatsu Nakamura, Shota Kawakami & Sentaro Motoshima via Boston Crab on Motoshima (21:13)