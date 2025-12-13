Pro Wrestling Noah Sunny Voyage Night 45 Results – December 13, 2025
Non Title Match
Hardcore Champion Hayata defeated Yuto Koyonagi via Modified Arm Lock (4:58)
Tag Team Match
Shuji Kondo & Eita defeated Hitoshi Kumano & Midori Takahashi via Boston Crab on Takahashi (5:51)
Tag Team Match
Tetsuya Endo & Ulka Sasaki defeated Junta Miyawaki & Amakusa via Modified Gedo Clutch on Miyawaki (9:40)
8 Man Tag Team Match
All Rebellion (Kaito Kiyomiya, Kai Fujimura, Alejandro & Harutoki) defeated Team Noah (Atsushi Kotoge, Hajime Ohara & Hi69) & Black Menso-re via Zero Gravity on Ohara (9:09)
Junior Heavyweight Tag Team Titles Match
Daiki Odashima & Daga (c) defeated Team 2000X (Jun Masaoka & Tadasuke) via Fifty Nine on Tadasuke (12:59) (STILL CHAMPIONS!!!)
6 Man Tag Team Match
GHC Heavyweight Champion Yoshiki Inamura, Kazuyuki Fujita & Will Kroos defeated Passionate Ratels (Manabu Soya & Saxon Huxley) & Mohammed Yone via Discharge on Yone (10:41)
GHC Tag Team Titles Match
Naomichi Marufuji & Kenoh defeated Team 2000X (Masa Kitamiya & Takashi Sugiura) (c) via Maruken on Sugiura (18:07) (NEW CHAMPIONS!!!!)