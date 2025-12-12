NJPW World Tag League Night 16 Results – December 12, 2025
Location: Kagoshima Japan
Venue: Sun Arena Sendai
Attendance: 1,423 fans
6 Man Tag Team Match
War Dragons (Drilla Moloney & Shingo Takagi) & Daiki Nagai defeated Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Tatsuya Matsumoto via Boston Crab on Matsumoto (7:48)
Tag Team Match
Monster Sauce (Lance Archer & Alex Zayne) defeated Boltin Oleg & Zane Jay via Black Out on Zane Jay (10:03)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Ren Narita & Sanada) defeated El Desperado, Shuji Ishikawa & Shoma Kato via Cross Knee Bar on Kato (7:53)
10 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champion Sho, NEVER Openweight Champion Evil, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Don Fale) defeated Be Bop Tag Team (Hiroshi Tanahashi & Toru Yano), Katsuya Murashima, Yuya Uemura, & Shota Umino via Darkness Scorpion on Murashima (9:08)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) defeated Bullet Club War Dogs (David Finlay & Gedo) & Hiromu Takahashi & Gedo via Excalibur on Gedo (0:42)
6 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Television Champion El Phantasmo & Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) via Zack Driver on Kojima (10:20)
Non Title Semi Final Match Of The 2025 World Tag League
Block A Winners 2 Global Champion Yota Tsuji & Gabe Kidd defeated Block B Winners 1 IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) via War Blaster on Oskar (20:37) (Recommend)
Finals (Dec 14th)
Block A Winners 2 Global Champion Yota Tsuji & Gabe Kidd vs. Block B Winners 2 TMDK