NJPW Road To New Beginning Night 4 Results – January 29, 2026
Location: Iwate Japan
Venue: Iwate Prefectural Gymnasium
Attendance: 1,040
Tag Team Match
Master Wato & Yoh defeated Tiger Mask IV & Shoma Kato via Diving Elbow on Kato (9:40)
Tag Team Match
United Empire (Great O Khan & Henare) defeated Katsuya Murashima & Masatora Yasuda via Referee Stoppage on Yasuda (9:49)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champion Kosei Fujita, Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Boltin Oleg & Tatsuya Matsumoto via Boston Crab on Matsumoto (12:08)
6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Ryusuke Taguchi & Toru Yano defeated House Of Torture (Yujiro Takahashi, Dick Togo & Ren Narita) via Powerslam on Togo (9:54)
6 Man Tag Team Match
Tomoaki Honma, Yuya Uemura & Shota Umino defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Gedo) via Lariat on Gedo (12:54)
10 Man Tag Team Elimination Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori, Daiki Nagai & Robbie X) defeated United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Callum Newman, Jake Lee & Zane Jay) via Gene Blaster on Jay (18:33)