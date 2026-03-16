Stardom Cinderella Tournament Night 5 Results – March 15, 2026

Semi Final Match Of The 2026 Cinderella Tournament

Hanan defeated New Blood Tag Team Champion Aya Sakura via Backdrop Hold (11:42)

Semi Final Match Of The 2026 Cinderella Tournament

Artist Of Stardom Champion Rina defeated Miyu Amasaki via Hydrangea (13:53)

8 Woman Tag Team Match

God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) & Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Itsuki Aoki) defeated Kikyo Furusawa, Kiyoka Kotatsu, Maki Itoh & Rian (5:31)

10 Woman Tag Team Match

Stars (Bea Priestley, Momo Kohgo, Yuria Hime & Saya Iida) & Fuwa Chan defeated Cosmic Angels (High Speed Champion Yuna Mizumori & Saori Anou), Empress Nexus Venus (Maika & Xena) & Anne Kanaya (10:27)

Tag Team Match

Spark Rush (Takumi Iroha & Sareee) defeated Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Suzu Suzuki) via Jackknife on Kurogane (10:43)

Future Of Stardom Title Match

Rana Yagami defeated Hanako (c) via Beat Strike (11:49) (NEW CHAMPION!!!!)

Triple Threat 8 Woman Tag Team Match

Neo Genesis (Starlight Kid, Mei Seira & AZM) & Tabata defeated God’s Eye (Tomoka Inaba, Ami Sourei, Lady C & Hina) & HATE (Goddess Of Stardom Champions Natsuko Tora & Ruaka, Artist Of Stardom Champion Fukigen Death & Azusa Inaba) via Azumi Sushi on Tora (5:59)

CMLL Japan Women’s Title Match

India Sioux defeated Hazuki (c) via La Rosa (15:16) (NEW CHAMPION!!!!)

Finals Of The 2026 Cinderella Tournament

Hanan defeated Artist Of Stardom Champion Rina via Backdrop Hold (22:00)

Tag Team Match

Cosmic Angels (New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara & Natsupoi) defeated HATE (Artist Of Stardom Champion & Wonder Of Stardom Champion Konami & World Of Stardom Saya Kamitani) via Violet Screwdriver on Kamitani (12:52)