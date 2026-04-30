NJPW Road To Wrestling Dontaku Night 6 Results – April 30, 2026

Ethan Black
Location: Kumamoto Japan
Venue: Grand Messe Kumamoto
Attendence: 743

Robbie X defeated Taishi Nakahara via Impaling Leg Lariat (4:45)

Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Ryusuke Taguchi & Toru Yano via Knee on Taguchi (5:04)

6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yujiro Takahashi, Chase Owens & Sho) defeated Tomoaki Honma, Shota Umino & Yoh via Pimp Juice on Honma (10:06)

6 Man Tag Team Match
United Empire (Francesco Akira, Great O Khan & Henare) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via Fireball on Matsumoto (10:07)

8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champions Robbie Eagles & Kosei Fujita, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Masatora Yasuda, Yuya Uemura, Mistico & Taichi via Clarky Cat Fujita Version on Yasuda (13:15)

8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Tiger Mask IV, Aaron Wolf & Master Wato defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yoshinobu Kanemaru, Dick Togo & Don Fale) via The Vendaval on Dick Togo (10:08)

8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Global Champion Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Shingo Takagi & Daiki Nagai) defeated United Empire (IWGP Heavyweight Champion Callum Newman, Jakob Austin Young, Jake Lee & Zane Jay) via Bloody Sunday on Zane Jay (15:30)

