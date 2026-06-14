WWE NXT Live Event Results From Jacksonville, Florida 6/13/2026

The following results are from Saturday’s WWE NXT live event at the Jacksonville Armory in Jacksonville, Florida, courtesy of WrestlingBodySlam.com:
– “Too Strong” Kali Armstrong def. WWE LFG season two winner Skylar Rae in a Singles Match.
– BirthRight’s Charlie Dempsey def. Ulka Sasaki in a Singles Match.
– Layla Diggs def. Zena Sterling in a Singles Match.
– Tavion Heights def. Kam Hendrix in a Singles Match.
– ZARIA (c) def. Karmen Petrovic to retain her WWE NXT Women’s North American Championship.
– Nikkita Lyons def. Martinez in a Singles Match.
– Hank & Tank (Hank Walker and Tank Ledger) and WWE LFG season two winner “Mr. NXT” Shiloh Hill def. Harlem Lewis, Brooks Jensen and Harley Riggins in a 6-Man Tag Team Match.
– The Vanity Project’s Myka Lockwood def. Thea Hail in a Singles Match.
– The Vanity Project (Ricky Smokes and Brad Baylor) (c) def. EK Prosper and “Super” Sean Legacy to retain their WWE NXT Tag Team Championship.