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WWE NXT Live Event Results From Jacksonville, Florida 6/13/2026

By
James Hetfield
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WWE NXT
WWE NXT

The following results are from Saturday’s WWE NXT live event at the Jacksonville Armory in Jacksonville, Florida, courtesy of WrestlingBodySlam.com:

– “Too Strong” Kali Armstrong def. WWE LFG season two winner Skylar Rae in a Singles Match.

– BirthRight’s Charlie Dempsey def. Ulka Sasaki in a Singles Match.

– Layla Diggs def. Zena Sterling in a Singles Match.

– Tavion Heights def. Kam Hendrix in a Singles Match.

– ZARIA (c) def. Karmen Petrovic to retain her WWE NXT Women’s North American Championship.

– Nikkita Lyons def. Martinez in a Singles Match.

– Hank & Tank (Hank Walker and Tank Ledger) and WWE LFG season two winner “Mr. NXT” Shiloh Hill def. Harlem Lewis, Brooks Jensen and Harley Riggins in a 6-Man Tag Team Match.

– The Vanity Project’s Myka Lockwood def. Thea Hail in a Singles Match.

– The Vanity Project (Ricky Smokes and Brad Baylor) (c) def. EK Prosper and “Super” Sean Legacy to retain their WWE NXT Tag Team Championship.

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