Monday, June 15, 2026
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NJPW Dominion 6.14 In Osaka Jo Hall Results – June 14, 2026

By
Ethan Black
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NJPW Dominion 6.14 In Osaka Jo Hall
NJPW Dominion 6.14 In Osaka Jo Hall

NJPW Dominion 6.14 In Osaka Jo Hall Results – June 14, 2026

Location: Osaka Japan
Venue: Osaka Jo Hall
Attendence: 6,890

Television Title Match
Konosuke Takeshita (c) defeated Sanada via Raging Fire (8:24) (STILL CHAMPION!!!!)

No Disqualification Match
Jake Lee defeated El Phantasmo via Front Neck Lock (9:40)

Tag Team Match
Yuya Uemura & Taichi defeated TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) via Pinfall on Oiwa (13:15)

Champion vs. Champion Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Mistico via Numero Dos (9:33)

NEVER Openweight Title Match
Aaron Wolf defeated Ren Narita (c) via Angle Slam (9:24) (NEW CHAMPION!!!!)

IWGP Tag Team Titles G1 Climax Qualifying Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions United Empire (Great O Khan & Henare) defeated Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) (c) via Great Bomb on Yuto Ice (21:30) (NEW CHAMPIONS!!!!)

Global Title Triple Threat Match
Shota Umino defeated Drilla Moloney & Andrade El Idolo (c) via Second Chapter on El Idolo (16:20) (NEW CHAMPION!!!!)

Junior Heavyweight Title Match
2026 Best Of The Super Juniors Winner Yoh defeated Douki (c) via Direct Drive (17:57) (NEW CHAMPION!!!!)

IWGP Heavyweight Title Match
Yota Tsuji defeated Callum Newman (c) via Gene Blaster (24:32) (NEW CHAMPION!!!!) (Recommend)

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