Marigold Burning Desire Night 7 Results – July 31, 2026
Nao Ishikawa defeated The Lady AI via German Suplex (8:08)
Triple Threat Match
Aleah James defeated Megaton & Hummingbird via Modified DDT on Hummingbird (5:43)
Yuuka Yamazaki defeated Twinstar Champion Chika Goto via Modified Arm Lock (9:50)
Twinstar Champion Kouki Amarei defeated Shinno via Amethyst Butterfly (9:33)
8 Woman Tag Team Match
3D Trios Champions Erina Yamanaka, Natsumi Showzuki & Mai Sakurai & Syoko Koshino defeated Darkness Revolution (Nagisa Nozaki, Misa Matsui, Rea Seto & Chiaki) via MDMA Kai on Matsui (13:26)
Tag Team Match
Sareee & Chi Chi defeated Marigold World Champion Miku Aono & Komomo Minami via Diving Double Foot Stomp on Minami (20:29)