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Marigold Burning Desire Night 7 Results – July 31, 2026

By
Ethan Black
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Marigold Burning Desire
Marigold Burning Desire

Marigold Burning Desire Night 7 Results – July 31, 2026

Nao Ishikawa defeated The Lady AI via German Suplex (8:08)

Triple Threat Match
Aleah James defeated Megaton & Hummingbird via Modified DDT on Hummingbird (5:43)

Yuuka Yamazaki defeated Twinstar Champion Chika Goto via Modified Arm Lock (9:50)

Twinstar Champion Kouki Amarei defeated Shinno via Amethyst Butterfly (9:33)

8 Woman Tag Team Match
3D Trios Champions Erina Yamanaka, Natsumi Showzuki & Mai Sakurai & Syoko Koshino defeated Darkness Revolution (Nagisa Nozaki, Misa Matsui, Rea Seto & Chiaki) via MDMA Kai on Matsui (13:26)

Tag Team Match
Sareee & Chi Chi defeated Marigold World Champion Miku Aono & Komomo Minami via Diving Double Foot Stomp on Minami (20:29)

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