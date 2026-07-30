TJPW Tokyo Princess Cup Night 3 Results – July 30, 2026
6 Woman Tag Team Match
Yuki Kamifuku, Sakura Hattori & Momo Sato defeated Chika Nanase, Ren Konatsu & Shion Kanzaki via Shinden Fudo Ryu Majime Ura on Kanzaki (10:20)
Tag Team Match
Miyu Yamashita & Haru Kazashiro defeated Mizuki & Shino Suzuki via Izayoi on Suzuki (11:16)
8 Woman Tag Team Match
Rika Tatsumi, Arisu Endo, Wakana Uehara & Uta Takami defeated Hyper Misao, Mifu Ashida, Himawari & Raku via Sliding Hip on Ashida (10:36)
2nd Round Match Of The 2026 Tokyo Princess Cup
Toga defeated Mahiro Kiryu via Absolute Zero (7:57)
Non Title 2nd Round Match Of The 2026 Tokyo Princess Cup
International Princess Champion Suzume defeated Pom Harajuku via Ring A Bell (9:23)
2nd Round Match Of The 2026 Tokyo Princess Cup
Yuki Aino defeated Princess Tag Team Champion Miu Watanabe via Full Nelson Of Love And Fire Z (9:23)
Non Title 2nd Round Match Of The 2026 Tokyo Princess Cup
Shoko Nakajima defeated Princess Of Princess Champion Yuki Arai via Scorpion Death Lock Counter (15:32)