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TJPW Tokyo Princess Cup Night 3 Results – July 30, 2026

By
Ethan Black
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TJPW Tokyo Princess Cup
TJPW Tokyo Princess Cup

TJPW Tokyo Princess Cup Night 3 Results – July 30, 2026

6 Woman Tag Team Match
Yuki Kamifuku, Sakura Hattori & Momo Sato defeated Chika Nanase, Ren Konatsu & Shion Kanzaki via Shinden Fudo Ryu Majime Ura on Kanzaki (10:20)

Tag Team Match
Miyu Yamashita & Haru Kazashiro defeated Mizuki & Shino Suzuki via Izayoi on Suzuki (11:16)

8 Woman Tag Team Match
Rika Tatsumi, Arisu Endo, Wakana Uehara & Uta Takami defeated Hyper Misao, Mifu Ashida, Himawari & Raku via Sliding Hip on Ashida (10:36)

2nd Round Match Of The 2026 Tokyo Princess Cup
Toga defeated Mahiro Kiryu via Absolute Zero (7:57)

Non Title 2nd Round Match Of The 2026 Tokyo Princess Cup
International Princess Champion Suzume defeated Pom Harajuku via Ring A Bell (9:23)

2nd Round Match Of The 2026 Tokyo Princess Cup
Yuki Aino defeated Princess Tag Team Champion Miu Watanabe via Full Nelson Of Love And Fire Z (9:23)

Non Title 2nd Round Match Of The 2026 Tokyo Princess Cup
Shoko Nakajima defeated Princess Of Princess Champion Yuki Arai via Scorpion Death Lock Counter (15:32)

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