Friday, July 31, 2026
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MLP Mayhem Results – July 29, 2026

By
Ethan Black
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MLP Mayhem
MLP Mayhem

MLP Mayhem Results – July 29, 2026

6 Man Tag Team Match
The Lethal Twist (Blake Christian, Lee Johnson & Jay Lethal) defeated Psycho Mike, Billy Gunn & Zach Gowen via Roll Up on Psycho Mike (9:00)

Tag Team Match
Subculture (Flash Morgan Webster & Mark Andrews) defeated Fight Or Flight (Vaughn Vertigo & Gabriel Fuerza) via Swanton Bomb on Vertigo (4:33)

Taylor Rising defeated Alexia Nicole via Pedigree (1:53)

PWA Champions Grail Title Match
Rohan Raja (c) defeated Evil Uno via Hunger Lock (11:55) (STILL CHAMPION!!!!)

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