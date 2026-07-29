MLP Mayhem Results – July 29, 2026
6 Man Tag Team Match
The Lethal Twist (Blake Christian, Lee Johnson & Jay Lethal) defeated Psycho Mike, Billy Gunn & Zach Gowen via Roll Up on Psycho Mike (9:00)
Tag Team Match
Subculture (Flash Morgan Webster & Mark Andrews) defeated Fight Or Flight (Vaughn Vertigo & Gabriel Fuerza) via Swanton Bomb on Vertigo (4:33)
Taylor Rising defeated Alexia Nicole via Pedigree (1:53)
PWA Champions Grail Title Match
Rohan Raja (c) defeated Evil Uno via Hunger Lock (11:55) (STILL CHAMPION!!!!)