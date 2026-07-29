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NJPW G1 Climax 36 Night 8 Results – July 29, 2026

By
Ethan Black
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NJPW G1 Climax 36
NJPW G1 Climax 36

NJPW G1 Climax 36 Night 8 Results – July 29, 2026

Location: Osaka Japan
Venue: Yamato Arena
Attendence: 2,025

Tag Team Match
United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Henare & Jakob Austin Young) defeated Taisei Nakahara & Toru Yano via Bites The Dust on Nakahara (5:26)

Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf & Tatsuya Matsumoto defeated Masatora Yasuda & Yuya Uemura via Boston Crab on Yasuda (5:05)

Tag Team Match
Unbound Company (Oskar & Gedo) defeated Unbound Company (Drilla Moloney & Daiki Nagai) via Nightmare Hold on Nagai (5:22)

Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr & Hartley Jackson) defeated House Of Torture (Ren Narita & Dick Togo) via Death Valley Bomb on Dick Togo (7:01)

Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Strong Openweight Champion Boltin Oleg (6) defeated Jake Lee (4) via Kamikaze (10:18)

Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Ryohei Oiwa (6) defeated Sanada (4) via Big Lock (11:48)

Champion vs. Champion Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Television Champion Konosuke Takeshita (8) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan (4) via Raging Fire (14:36)

Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Shingo Takagi (4) defeated Hirooki Goto (4) via Last Of The Dragon (16:40) (Recommend)

Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji (6) defeated Yuto Ice (4) via Knockout (26:08) (Recommend)

Block A Standings After Night 8

1st Place- Television Champion Konosuke Takeshita (8 Points) (4-1)

2nd Place- Strong Openweight Champion Boltin Oleg, IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji & Ryohei Oiwa (6 Points) (3-2)

Last Place- NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan, Shingo Takagi, Hirooki Goto, Yuto Ice, Jake Lee & Sanada (4 Points) (2-3)

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