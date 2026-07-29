NJPW G1 Climax 36 Night 8 Results – July 29, 2026
Location: Osaka Japan
Venue: Yamato Arena
Attendence: 2,025
Tag Team Match
United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Henare & Jakob Austin Young) defeated Taisei Nakahara & Toru Yano via Bites The Dust on Nakahara (5:26)
Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf & Tatsuya Matsumoto defeated Masatora Yasuda & Yuya Uemura via Boston Crab on Yasuda (5:05)
Tag Team Match
Unbound Company (Oskar & Gedo) defeated Unbound Company (Drilla Moloney & Daiki Nagai) via Nightmare Hold on Nagai (5:22)
Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr & Hartley Jackson) defeated House Of Torture (Ren Narita & Dick Togo) via Death Valley Bomb on Dick Togo (7:01)
Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Strong Openweight Champion Boltin Oleg (6) defeated Jake Lee (4) via Kamikaze (10:18)
Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Ryohei Oiwa (6) defeated Sanada (4) via Big Lock (11:48)
Champion vs. Champion Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Television Champion Konosuke Takeshita (8) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan (4) via Raging Fire (14:36)
Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Shingo Takagi (4) defeated Hirooki Goto (4) via Last Of The Dragon (16:40) (Recommend)
Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji (6) defeated Yuto Ice (4) via Knockout (26:08) (Recommend)
Block A Standings After Night 8
1st Place- Television Champion Konosuke Takeshita (8 Points) (4-1)
2nd Place- Strong Openweight Champion Boltin Oleg, IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji & Ryohei Oiwa (6 Points) (3-2)
Last Place- NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan, Shingo Takagi, Hirooki Goto, Yuto Ice, Jake Lee & Sanada (4 Points) (2-3)