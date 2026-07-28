ROH TV Results – July 28, 2026
Maya World defeated Janai Kai (6:00)
Nick Wayne defeated Alan Angels (8:03)
6 Man Tag Team Match
The Opps (Anthony Bowens & Hook) & Action Andretti defeated The Allens (Robert & Steve) & Landon Hale (2:50)
Isla Dawn defeated Erica Leigh (3:43)
Adam Priest defeated Kiran Grey (6:02)
Griff Garrison defeated Aaron Solo (5:45)
Tag Team Match
Shane Taylor Promotions (Pure Champion Lee Moriarty & Shane Taylor) defeated Spanish Announce Project (Angelico & Serpentico) (6:39)
8 Man Tag Team Match
6 Man Tag Team Champions The Outrunners (Truth Magnum & Turbo Floyd) & Dalton Castle & Orange Cassidy defeated The Premier Athletes (Ariya Daivari & Tony Nese) & The Swirl (Blake Christian & Lee Johnson) (10:07)