Thursday, July 30, 2026
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ROH TV Results – July 28, 2026

By
Ethan Black
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ROH TV
ROH TV

ROH TV Results – July 28, 2026

Maya World defeated Janai Kai (6:00)

Nick Wayne defeated Alan Angels (8:03)

6 Man Tag Team Match
The Opps (Anthony Bowens & Hook) & Action Andretti defeated The Allens (Robert & Steve) & Landon Hale (2:50)

Isla Dawn defeated Erica Leigh (3:43)

Adam Priest defeated Kiran Grey (6:02)

Griff Garrison defeated Aaron Solo (5:45)

Tag Team Match
Shane Taylor Promotions (Pure Champion Lee Moriarty & Shane Taylor) defeated Spanish Announce Project (Angelico & Serpentico) (6:39)

8 Man Tag Team Match
6 Man Tag Team Champions The Outrunners (Truth Magnum & Turbo Floyd) & Dalton Castle & Orange Cassidy defeated The Premier Athletes (Ariya Daivari & Tony Nese) & The Swirl (Blake Christian & Lee Johnson) (10:07)

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