Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 30 Results – July 29, 2026
Kaito Kiyomiya defeated Yuto Koyanagi via Stretch Plum (7:00)
8 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Jun Masaoka & Ozawa) defeated Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II), Katsumi Inahata & Hiroto Tsuruya via Ambitions on Tsuruya (10:51)
Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito & Bushi) defeated Super Crazy & Shuji Kondo via Corriendo on Super Crazy (6:12)
Midori Takahashi defeated Ryusei via Boston Crab (8:17)
8 Man Tag Team Match
Team Noah (Mohammed Yone, Atsushi Kotoge & Hi69) & Yoshiki Inamura defeated Junior Heavyweight Tag Team Champions Dragon Bane & Alejandro & GHC Tag Team Champions Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) via Discharge on Iino (10:28)
6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Kai Fujimura, Alpha Wolf & Tadasuke) defeated Junior Heavyweight Champion Eita, Daiki Odashima & Kenoh via Cat King on Odashima (11:17)
6 Man Tag Team Match
White Raven Squad (Tetsuya Endo, Hayata & Kenta) defeated National Champion Naomichi Marufuji, Black Menso-re & Kenoh via Relic Lock on Black Menso-re (15:51)