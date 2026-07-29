Thursday, July 30, 2026
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Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 30 Results – July 29, 2026

By
Ethan Black
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Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey

Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 30 Results – July 29, 2026

Kaito Kiyomiya defeated Yuto Koyanagi via Stretch Plum (7:00)

8 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Jun Masaoka & Ozawa) defeated Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II), Katsumi Inahata & Hiroto Tsuruya via Ambitions on Tsuruya (10:51)

Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito & Bushi) defeated Super Crazy & Shuji Kondo via Corriendo on Super Crazy (6:12)

Midori Takahashi defeated Ryusei via Boston Crab (8:17)

8 Man Tag Team Match
Team Noah (Mohammed Yone, Atsushi Kotoge & Hi69) & Yoshiki Inamura defeated Junior Heavyweight Tag Team Champions Dragon Bane & Alejandro & GHC Tag Team Champions Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) via Discharge on Iino (10:28)

6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Kai Fujimura, Alpha Wolf & Tadasuke) defeated Junior Heavyweight Champion Eita, Daiki Odashima & Kenoh via Cat King on Odashima (11:17)

6 Man Tag Team Match
White Raven Squad (Tetsuya Endo, Hayata & Kenta) defeated National Champion Naomichi Marufuji, Black Menso-re & Kenoh via Relic Lock on Black Menso-re (15:51)

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