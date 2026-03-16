NJPW New Japan Cup Night 8 Results – March 15, 2026
Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson & Kosei Fujita) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoshi Hashi & Taisei Nakahara via Half Boston Crab on Nakahara (5:18)
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Don Fale) defeated Masatora Yasuda, Satoshi Kojima, Aaron Wolf & Toru Yano via Figure 4 on Yasuda (7:56)
10 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Great O Khan, Jake Lee & Henare) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar, IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Drilla Moloney & Gedo) via Bite The Dust on Gedo (11:08)
Tag Team Match
United Empire (Callum Newman & Zane Jay) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Hirooki Goto & Tatsuya Matsumoto) via Firebolt on Matsumoto (8:58)
Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) defeated Tomoaki Honma & Shota Umino via The Grip on Honma (9:40)
Quarter Final Match Of The 2026 New Japan Cup
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg defeated NEVER Openweight Champion Ren Narita via Kamikaze (12:23)
Quarter Final Match Of The 2026 New Japan Cup
Yuya Uemura defeated Shingo Takagi via Deadbolt Suplex (26:08) (He will face Oleg in the Semi Finals) (Recommend)