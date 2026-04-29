Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 23 Results – April 29, 2026
Tag Team Match
Team Noah (Hajime Ohara & Hi69) defeated Daiki Odashima & Yuto Koyonagi via Muy Bein on Koyonagi (10:04)
Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro defeated Black Menso-re via Zero Gravity (8:31)
Tag Team Match
White Raven Squad (Tetsuya Endo & Kenta) defeated Katsumi Inahata & Atsushi Kotoge via Game Over on Inahata (13:23)
6 Man Tag Team Match
All Rebellion (Kaito Kiyomiya & Harutoki) & Midori Takahashi defeated Team 2000X (Masa Kitamiya, Tadasuke & Knull) via Shining Wizard on Tadasuke (9:42)
8 Man Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (GHC Tag Team Champions Tetsuya Naito & Bushi, Angel Reyes & Ryusei) defeated Team 2000X (National Champion Alpha Wolf, Kai Fujimura, Jun Masaoka & Ozawa) via DQ (10:01)
8 Man Tag Team Match
Naomichi Marufuji, Manabu Soya, Kenoh & Eita defeated Good Brothers (Karl Anderson & Doc Gallows) & Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) via PFS on Kid Lykos II (10:28)
6 Man Tag Team Match
GHC Heavyweight Champion Yoshiki Inamura, Junior Heavyweight Champion Amakusa & Shuji Kondo defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Dragon Bane & White Raven Squad (Shane Haste & Hayata) via Musou on Hayata (13:06)