TJPW Pure TJPW 10 Results – April 29, 2026
Sakura Hattori defeated Shion Kanzaki via Shinden Fudo Ryu Majime Ura (9:01)
Triple Threat Match
Toga defeated Rika Tatsumi & Ren Konatsu via Double Count Out (9:50)
5 Woman Rumble Match
The Mahirock wins last eliminated John Shino via Sleeper Hold (14:42)
Tag Team Academic & Athletic Match
Miu Watanabe & Chika Nanase defeated Arisu Endo & Haru Kazashiro (2-1)
Fatal 4 Way Elimination Indian Poker Match
Hyper Misao defeated Miyu Yamashita, Shoko Nakajima & Yuki Aino
8 Woman Tag Team Match
Princess Of Princess Champion Yuki Arai, Yuki Kamifuku, Mizuki & Raku defeated International Princess Champion Suzume, Pom Harajuku, Uta Takami & Himawari via Scorpion Death Lock on Takami (17:30)