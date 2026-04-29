Thursday, April 30, 2026
TJPW Pure TJPW 10 Results – April 29, 2026

By
Ethan Black
-

Sakura Hattori defeated Shion Kanzaki via Shinden Fudo Ryu Majime Ura (9:01)

Triple Threat Match
Toga defeated Rika Tatsumi & Ren Konatsu via Double Count Out (9:50)

5 Woman Rumble Match
The Mahirock wins last eliminated John Shino via Sleeper Hold (14:42)

Tag Team Academic & Athletic Match
Miu Watanabe & Chika Nanase defeated Arisu Endo & Haru Kazashiro (2-1)

Fatal 4 Way Elimination Indian Poker Match
Hyper Misao defeated Miyu Yamashita, Shoko Nakajima & Yuki Aino

8 Woman Tag Team Match
Princess Of Princess Champion Yuki Arai, Yuki Kamifuku, Mizuki & Raku defeated International Princess Champion Suzume, Pom Harajuku, Uta Takami & Himawari via Scorpion Death Lock on Takami (17:30)

