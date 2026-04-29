DDT Echigo Lariat Results – April 29, 2026

Ethan Black
Tag Team Match
Universal Champion Kazuma Sumi & Yuki Ishida defeated Fantomes Dramatic (KO-D Tag Team Champion Harashima & Hinata Kasai) via School Boy on Kasai (7:49)

Triple Threat Match
Akito defeated Kazuki Hirata & 6 Man Tag Team Champion Takeshi Masada via Ankle Lock on Hirata (10:07)

8 Man Tag Team Match
Strange Love Connection (Viento Maligno, Yukio Naya, Yuki Iino & Kanon) defeated Tomomitsu Matsunaga, Junta Miyawaki, Jun Akiyama & Masami Inahata via Just Cobra Twist on Matsunaga (10:43)

Tag Team Match
10 Man Tag Team Champions Damnation TA (Extreme Champion Hideki Okatani & MJ Paul) defeated Fantomes Dramatic (KO-D Tag Team Champion Chris Brookes & Antonio Honda) via Reverse Splash on Honda (10:28)

Tag Team Match
The 37Kamina (Shunma Katsumata & To-y) defeated 6 Man Tag Team Champions Paleyouth (Yuya Koroku & Daichi Sato) via Casadora on Sato (11:23)

Tag Team Match
Danshoku Dieno & Mao defeated KO-D Openweight Champion Yuki Ueno & Super Sasadango Machine via Cannonball 450 on Super Sasadango Machine (19:11)

