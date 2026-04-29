Thursday, April 30, 2026
Ganbare Pro Mad Max Results – April 29, 2026

Ethan Black
6 Man Tag Team Match
Yuya Susumu, Choun Shiryu & Psycho defeated Munetatsu Nakamura, Shota Kawakami & Sentaro Motoshima via High Fly Bomb on Motoshima (9:57)

Ram Kaichow defeated Moeka Haruhi via Onryo Clutch (6:55)

Tag Team Match
Masaaki Mochizuki & Ryota Nakatsu defeated Guts Ishijima & Ken Ohka via Spinning Leg Lock on Ohka (10:32)

Tag Team Match
Hideki Shrek Sekine & Akira Shoji defeated Shuichiro Katsumura & Minoru Suzuki via Modified Jackhammer on Katsumura (13:33)

Utami Hayashishita defeated Yuuri via Crusade (13:22)

Spirit Of Ganbare Tag Team Titles Match
Tyson Maeguchi & Takuya Wada defeated Yumehito Imanari & Shinichiro Tominaga (c) via Assault Point on Imanari (13:46) (NEW CHAMPIONS!!!)

Spirit Of Ganbare Openweight Title Match
Mizuki Watase (c) defeated Keisuke Ishii via Brainbuster (22:07) (STILL CHAMPION!!!!)

