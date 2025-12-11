ROH TV Results – December 11, 2025
Tag Team Match
Spanish Announce Project (Angelico & Serpentico) defeated Josh Crane & LSG via Navarro Deathlock on Crane (5:08)
6 Man Tag Team Match
Dark Order (Alex Reynolds, John Silver & Evil Uno) defeated The Frat House (Griff Garrison, Preston Vance & Cole Karter) via Ragnarök on Karter (7:18)
Zayda Steel defeated Rachael Ellering via Around The World DDT (6:07)
Jay Lethal defeated Nathan Cruz via Lethal Injection (5:48)
Tag Team Match
Women’s Pure Champion Deonna Purrazzo & Madison Rayne defeated Billie Starkz & Diamante via Fujiwara Armbar on Starkz (4:49)
Hechicero defeated Josh Woods via Trap Hold (7:11)
10 Man Tag Team Match
The Outrunners (Truth Magnum & Turbo Floyd), Tommy Billington, Adam Priest & Dalton Castle defeated MxM TV (Mason Madden, Mansoor & Johnny TV) & The Premier Athletes (Ariya Daivari & Tony Nese) via German Suplex/Clothesline Combo on Nese (4:30)
Proving Ground Match
Women’s Television Champion Red Velvet defeated Lacey Lane via Straight Out Your Momma’s Kitchen (5:20)
Tag Team Match
Death Riders (Wheeler Yuta & Daniel Garcia) defeated Aaron Solo & Willie Mack via Dragon Tamer on Solo (4:48)
8 Man Tag Team Match
Sky Flight (Scorpio Sky, Dante Martin & Darius Martin) & Komander defeated Shane Taylor Promotions (6 Man Tag Team Champions Shane Taylor, Shawn Dean & Carlie Bravo & Pure Champion Lee Moriarty) via Shooting Star Press on Bravo (9:04)