Beyond Wrestling Wrestling Open #205 Results – December 11, 2025
DJ Powers defeated Milo Mira via Frog Splash (5:18) (Pre Show)
Ryan Clancy defeated Nick Battee via Dropkick (8:41)
Christian Darling defeated Jermaine Marbury via TKO (6:43)
Jake Gray defeated Rain Conway via Front Guillotine Choke (6:48)
Tag Team Match
The Stetson Ranch (Bobby Casale & Danny Miles) defeated Big Business (TJ Crawford & Julio Cruz) via Roll Up on Cruz (6:47)
Shannon Levangie defeated Allie Katch via Twisted Bliss (8:02)
Tyree Taylor defeated Jose Zamora via Powerbomb (7:21)
Brad Hollister defeated Oxx Adams via DQ (7:27)
Tag Team Match
Wrestling Open Champion Bobby Orlando & Eye Black Jack defeated Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King) via Froggy Elbow on King (14:09)