Freedoms Road To Blood X Mas Results – December 12, 2025
Takashi Sasaki defeated Reiya Igarashi via STF (9:42)
6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Kengo, Gentaro & Kapy defeated Tatsuhito Takaiwa, Kota Sekifuda & Rekka via Aussie Suplex on Rekka (8:03)
Tag Team Match
F Swag (Jun Masaoka & Gaia Hox) defeated Yuya Susumu & Dragon Libre via F Drive II on Libre (9:37)
Tag Team Match
Mammoth Sasaki & Tomoya Hirata defeated Kenji Fukimoto & Konaka via Small Package on Konaka (7:53)
6 Man Tag Team Hardcore Match
Mizuki Watase, Toru Sugiura & Jun Kasai defeated Takayuki Ueki, Toshiyuki Sakuda & Kyu Mogami via Cross Arm Stimulation on Ueki (13:13)
Non Title Lighttubes Match
King Of Freedom Tag Team Champions Masashi Takeda & Yusaku Ito defeated King Of Freedom Champion Violento Jack & Crazy King via Reverse U Crash on King (15:18)