NJPW New Japan Cup Night 7 Results – March 14, 2026
Location: Aichi Japan
Venue: Nagoya Kinjo Pier Arena
Attendence: 1,449
8 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Great O Khan & Henare) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice, Oskar, Drilla Moloney & Daiki Nagai) via Fireball on Nagai (9:21)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Chase Owens & Don Fale) defeated Masatora Yasuda, Satoshi Kojima & Aaron Wolf via Last Testament on Yasuda (8:37)
Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji & Shingo Takagi) defeated Tomoaki Honma & Yuya Uemura via Ryukon Blaster on Honma (10:59)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Callum Newman, Zane Jay & Jake Lee) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via FBS on Matsumoto (9:35)
Tag Team Match
Boltin Oleg & Toru Yano defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita & Dick Togo) via School Boy on Dick Togo (6:54)
2nd Round Match Of The 2026 New Japan Cup
Shota Umino defeated Yujiro Takahashi via Second Chapter (18:14)
2nd Round Match Of The 2026 New Japan Cup
Zack Sabre Jr defeated Ryohei Oiwa via Sabre Driver (28:07) (He will face Shota Umino in the Quarter Finals) (Recommend)
Quarter Finals
March 15th
Yuya Uemura vs. Shingo Takagi
NEVER Openweight Champion Ren Narita vs. NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg
Match 17th
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Hirooki Goto vs. Callum Newman
Shota Umino vs. Zack Sabre Jr