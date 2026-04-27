NJPW Road To Wrestling Dontaku Night 5 Results – April 27, 2026
Location: Yamaguchi Japan
Venue: Butterfly Arena
Attendence: 680
Robbie X defeated Taisei Nakahara via Skewered Leg Lariat (5:36)
Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe) via Cruella on Honma (7:45)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated Ryusuke Taguchi, Shota Umino & Yoh via Last Testament on Taguchi (7:30)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Francesco Akira, Great O Khan & Henare) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via Fireball on Matsumoto (9:32)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champions Kosei Fujita & Robbie Eagles, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Masatora Yasuda, Master Wato, Yuya Uemura & Taichi via Clarky Cat Fujita Version on Yasuda (11:24)
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Junior Heavyweight Champion Douki, Don Fale & Sho) vs. NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Tiger Mask IV, Aaron Wolf & Toru Yano ends in a No Contest (8:45)
8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Global Champion Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Shingo Takagi & Daiki Nagai) defeated United Empire (IWGP Heavyweight Champion Callum Newman, Jakob Austin Young, Jake Lee & Zane Jay) via Burning Dragon on Zane Jay (13:52)