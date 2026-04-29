NJPW Wrestling Hizen No Kuni Results – April 29, 2026
Location: Saga Japan
Venue: Saga Arena
Attendence: 1,058
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Sho) defeated Taishi Nakahara, Shota Umino, Master Wato & Yoh via Boston Crab on Nakahara (10:48)
Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Tomoaki Honma & Toru Yano via KOB on Honma (8:06)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champions Robbie Eagles & Kosei Fujita, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Masatora Yasuda, Ryusuke Taguchi, Yuya Uemura & Taichi via German Suplex on Yasuda (11:43)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Henare) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via Bites The Dust on Matsumoto (12:05)
6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Aaron Wolf & Mistico defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Don Fale & Dick Togo) via La Mistica on Dick Togo (8:03)
8 Man Tag Team Match
United Empire (IWGP Heavyweight Champion Callum Newman, Francesco Akira, Jake Lee & Zane Jay) defeated Unbound Company (Global Champion Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Shingo Takagi & Robbie X) via Made In Essex on Robbie X (16:01)
Junior Heavyweight Title Lumberjack Match
Douki (c) defeated Tiger Mask IV via Darkness Stretch #32 (17:56) (STILL CHAMPION!!!!)