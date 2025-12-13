Dragon Gate Fantastic Gate Night 7 Results – December 13, 2025

Tag Team Match

Natural Vibes (Strong Machine J & Kzy) defeated Susumu Yokosuka & Akihiro Sahara via Lariat on Sahara (8:56)

Problem Dragon defeated Punch Tominaga via Problem (4:30)

Non Title Match

Luis Mante & El Cucuy defeated Open The Twin Gate Champions Love & Peace (Jacky Kamei & Riiita) via MCK on Kamei (11:57)

6 Man Tag Team Match

Psypatra (Shun Skywalker, Gianni Valletta & El Cielo) defeated Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Jason Lee & Kai) via King Kong Knee Drop on Lee (8:25)

Tag Team Match

Gajadokuro (Kota Minoura & Ishin) defeated D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Yuki Yoshioka) via Inside Cradle on Tanaka (11:26)

Open The Triangle Gate Titles League Match

Love & Peace (Mochizuki Jr, Ben-K & HYO) (2) defeated Paradox (Dragon Kid, BxB Hulk & Yamato) (3) via Samson Driver on BxB Hulk (14:55)

Standings After Night 6

1st Place- Gajadokuro (4 Points) (2-1)

2nd Place- Natural Vibes (3 Points) (1-0-1) & Paradox (3 Points) (1-1-1)

3rd Place- Love & Peace (2 Points) (1-1)

Last Place- D’Courage (0 Points) (0-2)