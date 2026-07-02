NJPW Road To G1 Climax Night 4 Results – July 2, 2026
Location: Saitama Japan
Venue: Tokorozawa City Gymnasium
Attendence: 634
Daiki Nagai defeated Taisei Nakahara via Boston Crab (6:51)
Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sho) defeated Masatora Yasuda & Ryusuke Taguchi via Figure 4 on Yasuda (7:50)
6 Man Tag Team Match
Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) & Tiger Mask IV defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado, Tatsuya Matsumoto & Satoshi Kojima via Roll Up on Matsumoto (7:34)
Tag Team Match
Yuya Uemura & Taichi defeated United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan & Jakob Austin Young) via Lion’s Shiner on Young (11:45)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Global Champion Shota Umino, Master Wato & Jado defeated TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) via Second Chapter on Jackson (9:24)
6 Man Tag Team Match
Chaos (Junior Heavyweight Champion Yoh, Hirooki Goto & Yoshi Hashi) defeated United Empire (Francesco Akira, Zane Jay & Jake Lee) via Shoto on Zane Jay (12:11)
10 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Yuto Ice, Oskar & Gedo) defeated House Of Torture (Yujiro Takahashi, Ren Narita, Dick Togo, Sanada & Douki) via Gene Blaster on Dick Togo (13:23)