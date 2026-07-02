Friday, July 3, 2026
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NJPW Road To G1 Climax Night 4 Results – July 2, 2026

By
Ethan Black
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NJPW Road To G1 Climax
NJPW Road To G1 Climax

NJPW Road To G1 Climax Night 4 Results – July 2, 2026

Location: Saitama Japan
Venue: Tokorozawa City Gymnasium
Attendence: 634

Daiki Nagai defeated Taisei Nakahara via Boston Crab (6:51)

Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sho) defeated Masatora Yasuda & Ryusuke Taguchi via Figure 4 on Yasuda (7:50)

6 Man Tag Team Match
Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) & Tiger Mask IV defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado, Tatsuya Matsumoto & Satoshi Kojima via Roll Up on Matsumoto (7:34)

Tag Team Match
Yuya Uemura & Taichi defeated United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan & Jakob Austin Young) via Lion’s Shiner on Young (11:45)

8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Global Champion Shota Umino, Master Wato & Jado defeated TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) via Second Chapter on Jackson (9:24)

6 Man Tag Team Match
Chaos (Junior Heavyweight Champion Yoh, Hirooki Goto & Yoshi Hashi) defeated United Empire (Francesco Akira, Zane Jay & Jake Lee) via Shoto on Zane Jay (12:11)

10 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Yuto Ice, Oskar & Gedo) defeated House Of Torture (Yujiro Takahashi, Ren Narita, Dick Togo, Sanada & Douki) via Gene Blaster on Dick Togo (13:23)

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