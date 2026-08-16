NJPW G1 Climax 36 Night 19 Results – August 16, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Ryogoku Sumo Hall
Attendence: 7,260
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Douki & Sho) defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado, Ryusuke Taguchi, Masatora Yasuda & Yoshi Hashi via Darkness Stretch on Yasuda (6:50)
Tag Team Match
Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) defeated United Empire (Francesco Akira & Zane Jay) via King Kong Knee Drop on Zane Jay (5:57)
6 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Kosei Fujita) defeated Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Tatsuya Matsumoto & Master Wato via Front Choke on Matsumoto (11:53)
6 Man Tag Team Match
United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions & IWGP Tag Team Champions Great O Khan & Henare & Callum Newman) defeated Unbound Company (Daiki Nagai, Yuto Ice & Oskar) via Make Way on Nagai (11:50)
Tag Team Match
War Dragons (Drilla Moloney & Shingo Takagi) defeated Death Raiders (Global Champion Gabe Kidd & Wheeler Yuta) via Last Of The Dragon on Yuta (13:31)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Shun Skywalker, Ren Narita & Sanada) defeated Television Champion Konosuke Takeshita, Satoshi Kojima & Taichi via Moonsault Knee Drop on Kojima (10:57)
Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji & Taiji Ishimori) defeated Chaos (Junior Heavyweight Champion Yoh & Hirooki Goto) via Bloody Cross on Yoh (8:20)
Finals Of The 2026 G1 Climax
Block A Winner 2 Ryohei Oiwa defeated Block B Winner 2 Yuya Uemura via Big Rock (35:10) (Recommend)