Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 5 Results – February 14, 2026 (Afternoon)
6 Man Tag Team Match
Yuto Koyonagi, Katsumi Inahata & Eita defeated Junior Heavyweight Champion Amakusa, Black Menso-re & Manabu Soya via Imperial Uno on Menso-re (7:48)
6 Man Tag Team Match
White Raven Squad (Tetsuya Endo, Hayata & Kenta) defeated Shuhei Taniguchi, Hajime Ohara & Shuji Kondo via Kami No Migihiza on Ohara (7:35)
Tag Team Match
Team 2000X (Takashi Sugiura & Ozawa) defeated All Rebellion (Harutoki & Galeno) via Olympic Slam on Harutoki (11:01)
Kaito Kiyomiya defeated Hiroto Tsuruya via Shining Wizard (7:39)
2026 Junior Tag League Match
Dragon Bane & Alejandro (4) defeated Team Noah (Atsushi Kotoge & Hajime Ohara) (2) via Twister Bane on Hi69 (11:12)
2026 Junior Tag League Match
Team 2000X (Jun Masaoka & Tadasuke) (6) defeated Team 2000X (National Champion Alpha Wolf & Kai Fujimura) (4) via 2 Pac on Fujimura (8:08)
6 Man Tag Team Match
GHC Heavyweight Champion Yoshiki Inamura, Mark Trew & Kieron Lacey defeated Junior Heavyweight Tag Team Champions Los Intocables (Daiki Odashima & Daga) & Kenoh via Discharge on Kenoh (12:07)
Standings After Night 5 (Afternoon)
1st Place- Team 2000X (Jun Masaoka & Tadasuke) (6 Points) (3-0)
2nd Place- Team 2000X (National Champion Alpha Wolf & Kai Fujimura) & Dragon Bane & Alejandro (4 Points) (2-1)
3rd Place- Junior Heavyweight Tag Team Champions Los Intocables & Kieron Lacey & Mark Trew (2 Points) (1-1) & Team Noah (2 Points) (1-2)
Last Place- Junior Heavyweight Champion Amakusa & Black Menso-re & Katsumi Inahata & Eita (0 Points) (0-2)