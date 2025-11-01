Updated Ticket Sales For WWE’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for WWE’s upcoming live events, premium live events (PLEs), and television tapings.
The report covers shows scheduled between Saturday, November 1st, 2025, through Friday, January 2nd, 2026, offering insight into WWE’s ticket demand across multiple cities. You can check them out below.
– WWE Saturday Night’s Main Event on Saturday, November 1st in Salt Lake City has 5,176 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 3rd in Rio Rancho has 6,066 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 7th in Greenville has 4,046 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 10th in Boston has 12,396 tickets sold.
– WWE NXT Live Event on Thursday, November 13th in St. Paul has 2,704 tickets sold.
– WWE NXT Live Event on Friday, November 14th in Green Bay has 1,250 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 14th in Albany has 5,639 tickets sold.
– WWE NXT Live Event on Saturday, November 15th in Chicago has 713 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 17th in Madison Square Garden has 14,421 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 21st in Denver has 6,028 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 24th in Oklahoma City has 6,377 tickets sold.
– WWE Survivor Series on Saturday, November 29th in San Diego has 30,381 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 1st in Glendale has 5,901 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 8th in Kansas City has 4,871 tickets sold.
– WWE Saturday Night’s Main Event on Saturday, December 13th in Washington, D.C. has 14,956 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 15th in Hershey has 4,019 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, December 19th in Grand Rapids has 1,262 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Saturday, December 27th in Pittsburgh has 5,941 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Sunday, December 28th in Jacksonville has 3,844 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Tuesday, December 30th in Detroit has 2,467 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, January 2nd, 2026 in Brooklyn has 2,899 tickets sold.