AAA Guerra De Titanes Results – December 20, 2025
Fatal 4 Way Tag Team Match
La Parka & Octagon Jr defeated Nina Hamburguesa & Mr Iguana, Los Americanos (Bravo & Rayo) & LWO (Cruz Del Toro & Joaquin Wilde) via Twisting Slam on Cruz Del Toro (9:36)
Latin American Title Match
El Hijo Del Dr Wagner Jr (c) defeated Mixed Tag Team Champion Ethan Page via Roll Up (5:50) (STILL CHAMPION!!!!)
8 Man Tag Team Carnival Of Carnage Match
Los Psycho Circus (World Tag Team Champions Psycho Clown & Pagano & Trios Champions Monster Clown & Dave The Clown) defeated The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis & Joe Gacy) via Psycho Driver on Lumis (10:27)
Cruiserweight Title Triple Threat Match
Laredo Kid (c) defeated Jack Cartwheel & Je Von Evans via Moonsault German Suplex on Cartwheel (12:31) (STILL CHAMPION!!!!) (Recommend)
6 Woman Tag Team Match
Faby Apache, Lola Vice & Natalya defeated Los Toxicas (Reina De Reinas Champion Flammer, Lady Maravilla & La Hiedra) via Dragon Suplex on Flammer (7:40)
El Hijo Del Vikingo defeated Dragon Lee via Pinfall (17:50) (Recommend)
Tag Team Match
Rey Mysterio & Rey Fenix defeated Los Gringo Locos 2.0 (Mega Champion Dominik Mysterio & El Grande Americano) via Splash on Dominik (17:28) (Recommend)