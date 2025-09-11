Action Wrestling & ROH Dean 3 Results – September 11, 2025
6 Man Tag Team 2 Out Of 3 Submissions Match
Dr Cerebro, Hechicero & Xelhua defeated Blue Panther, El Pantera & Virus via Surfboard on Pantera (19:58) (2-1)
Billie Starkz defeated Nicole Matthews via Sugoi Driver (6:44)
Wheeler Yuta defeated Matt Mako via Knee (11:49)
6 Man Tag Team Match
La Faccion Ingobernable (ROH World Tag Team Champion Sammy Guevara, The Beast Mortos & Dralistico) defeated Cheeseburger, Rhett Titus & Eli Isom via Shooting Star Press on Isom (3:41)
Hair vs. Hair Match
Demus defeated Mad Dog Connolly via Choke (10:29)
Pure Title Match
Lee Moriarty (c) defeated Josh Woods via Bridging O’Connor Roll (10:13) (STILL CHAMPION!!!)
6 Man Tag Team Champion Shane Taylor defeated AR Fox via Right Hand (5:55)