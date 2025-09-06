AJPW Royal Road Tournament Night 5 Results – September 6, 2025
6 Man Tag Team Match
All Asia Tag Team Champions Aoyagi Brothers (Junior Heavyweight Champion Atsuki & Yuma) & Rising Hayato defeated World Tag Team Champion Hideki Suzuki, Shota Kofuji & Musashi via Boston Crab on Kofuji (12:11)
Tag Team Match
World Tag Team Champion Kengo Mashimo & Naruki Doi defeated Dan Tamura & Ryo Inoue via Mudo on Inoue (9:33)
Tag Team Match
Davey Boy Smith Jr & Ren Ayabe defeated AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Hokuto Omori & Ryuki Honda via Death Roulette on Omori (7:51)
Tag Team Match
Havoc (Shotaro Ashino & Xyon) defeated Triple Crown Heavyweight Champion Jun Saito & Naruki Doi via Diving Headbutt on Doi (10:57)
Quarter Final Match Of The 2025 Royal Road Tournament
Daisuke Sekimoto defeated Odyssey via School Boy (10:30)
Quarter Final Match Of The 2025 Royal Road Tournament
Kento Miyahara defeated Naoya Nomura via Shutdown Suplex (20:38) (He will face Sekimoto in the Semi Finals)
Semi Finals (Sept 15th)
Ren Ayabe vs. Ryuki Honda
Kento Miyahara vs. Daisuke Sekimoto
Finals (Sept 15th)
Ren Ayabe or Ryuki Honda vs. Kento Miyahara or Daisuke Sekimoto