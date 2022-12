Complete WWE NXT Line-Ups For the Rest of 2022

Here are the complete WWE NXT line-ups for for the rest of 2022:

WWE NXT Airing Dec 20th (Click here for spoilers)

* Axiom vs. Carmelo Hayes

* Zoey Stark vs. Nikkita Lyons

NXT Women’s Tag Team Title Triple Threat Match

* Kayden Carter & Katana Chance (c) vs. Toxic Attraction vs. Ivy Nile & Tatum Paxley

* Elektra Lopez vs. Indi Hartwell

* Sol Ruca vs. Alba Fyre

NXT Tag Team Title Match

* New Day (c) vs. Josh Briggs & Brooks Jansen

WWE NXT Airing Dec 27th (Click here for spoilers)

* Julius Creed vs. JD McDonagh

* Wendy Choo vs. Cora Jade

* Scrypts vs. Ikemen Jiro

* Lyra Valkyria vs. Lash Legend

6 Man Tag Team Match

* The Schism vs. Odyssey Jones,Edris Enofe & Malik Blade

* Fallon Henley vs. Kiana James

North American Title Match

* Wes Lee (c) vs. Tony D’Angelo