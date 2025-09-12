DDT Fighting Beer Garden Night 4 Results – September 12, 2025
Shinya Aoki defeated Takeshi Masada via Inside Cradle (8:52)
6 Man Tag Team Match
Soma Takao, Rukiya & Akito defeated 10 Man Tag Team Champion Yuki Ishida, Daichi Sato & Hinata Kasai via Modified Single Leg Cradle on Ishida (8:40)
6 Man Tag Team Match
10 Man Tag Team Champions Extreme Champion To-y, Yuya Koroku & Kazuma Sumi defeated Damnation TA (Hideki Okatani, Ilusion & MJ Paul) via Disqualification (9:09)
6 Man Tag Team Match
Keisuke Ishii, Harashima & Mao defeated Tomomitsu Matsunaga, Toru Owashi & Yuki Ueno via School Boy on Matsunaga (9:48)
Tag Team Match
KO-D Tag Team Champion Yukio Naya & Kazusada Higuchi defeated KO-D Tag Team Champion Yuki Iino & Jun Akiyama via La Magistral Cradle on Iino (11:59) (Naya wins Iino’s Right To Challenge Anytime, Anywhere Arm Cover)
Non Title Fatal 5 Way Enter Sandman Match
O 40 Champion Antonio Honda defeated Danshoku Dieno, Chris Brookes, Kanon & KO-D Openweight Champion Kazuki Hirata via Pinfall on Hirata (19:09)