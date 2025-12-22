NJPW Road To Tokyo Dome Night 3 Results – December 22, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Attendance: 1,515
Television Title Match
El Phantasmo (c) defeated Ryusuke Taguchi via Pinfall (8:58) (STILL CHAMPION!!!!!)
6 Man Tag Team Match
Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Boltin Oleg defeated Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) & Tiger Mask IV via Shoto on Tiger Mask IV (8:04)
10 Man Tag Team Match
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil, Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato, Yuya Uemura & Shota Umino via Foreign Object Strike on Wato (8:02)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) defeated Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi & Shingo Takagi) & Gedo via Overkill (4:44)
Non Title Triple Threat Match
Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) defeated El Desperado & Kuukai & Taiji Ishimori & Daiki Nagai via Pinfall on Nagai (6:34)
6 Man Tag Team Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) & Global Champion Yota Tsuji defeated TMDK (2025 World Tag League Winners Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa & Hartley Jackson) via Gene Blaster on Jackson (11:11)
Hiroshi Tanahashi defeated Kosei Fujita via High Fly Flow (12:10) (Recommend)