NJPW Road To New Beginning Night 8 Results – February 4, 2026
Location: Fukushima Japan
Venue: Fukushima Toyota Crown Arena
Attendance: 713
Shoma Kato defeated Masatora Yasuda via Wakigatame (7:53)
Tag Team Match
Katsuya Murashima & Tiger Mask IV defeated Tatsuya Matsumoto & Tomoaki Honma via Boston Crab on Matsumoto (10:08)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champion Kosei Fujita, Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Boltin Oleg & Ryusuke Taguchi via Jagger Edged on Taguchi (13:50)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Dick Togo) via Vendaval on Togo (10:20)
6 Man Tag Team Match
El Desperado, Yuya Uemura & Shota Umino defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Daiki Nagai) via Pinche Loco on Nagai (11:25)
8 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan, Callum Newman & Henare) defeated Unbound Company (Drilla Moloney, David Finlay, Robbie X & Gedo) via The Eliminator on Gedo (10:54)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Hiromu Takahashi & Taiji Ishimori) defeated United Empire (Francesco Akira, Jake Lee & Zane Jay) via Gene Blaster on Zane Jay (16:55)