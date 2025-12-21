NJPW Road To Tokyo Dome Night 2 Results – December 21, 2025
Location: Tochigi Japan
Venue: Light Cube Utsunomiya
Attendance: 1,323
Non Title Match
Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) defeated Kuukai & Tatsuya Matsumoto & Kuukai via Douki Chokey on Matsumoto (8:30)
Tag Team Match
Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe) defeated Katsuya Murashima & Zane Jay via King Kong Knee Drop on Jay (9:04)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato & Shoma Kato defeated Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi), Masatora Yasuda & Tiger Mask IV via Springboard Uppercut on Yasuda (8:48)
10 Man Tag Team Match
Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi), Yuya Uemura, Boltin Oleg & Shota Umino defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil, Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) via Deadbolt Suplex on Takahashi (12:14)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) defeated Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi & Shingo Takagi) & Daiki Nagai via Time Bomb on Nagai (9:54)
8 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Taiji Ishimori) & Global Champion Yota Tsuji defeated TMDK (2025 World Tag League Winners Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa, Hartley Jackson & Kosei Fujita) via Gene Blaster on Jackson (10:45)
Hiroshi Tanahashi defeated El Desperado via High Fly Flow (18:30) (Recommend)