Ice Ribbon New Ice Ribbon #1441 Results – September 6, 2025

Arisa Shinose defeated Riko via Infinity Lock (6:49)

Non Title Match

International Ribbon Tag Team Champions Anncham & Yappy defeated Sumika Yanagawa & Totoro Satsuki via School Boy on Satsuki (9:49)

Non Title Triple Threat Falls Count Anywhere Match

Kaho Matsushita & Ibuki Hoshi defeated IcexInfinity Champion Manami Katsu via Double Pinfall (3:31:41)

Tag Team Match

IcexInfinity Champion Manami Katsu & Misa Kagura defeated Kirari Wakana & Miku Kanae via Diving Foot Stomp on Kanae (11:36)