-

Marigold Dream Star Grand Prix Night 10 Results – September 6, 2025

Fatal 4 Way Match

Komomo Minami defeated Minami Yuuki, Hummingbird & Rea Seto via Komo Clutch on Yuuki (7:00)

Tag Team Match

Selene Flora (Victoria Yuzuki & Kizuna Tanaka) defeated Seri Yamaoka & Yuka Yamazaki via Victoria Shooting on Yamazaki (14:03)

Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Mirai (5) defeated Misa Matsui (6) via Lariat (12:28)

Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Miku Aono (7) defeated Nagisa Nozaki (7) via One Second Ex (11:19)

Non Title Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Superfly Champion Mayu Iwatani (8) vs. Chiaki (3) ends in a Double Count Out (8:46) (Both ladies get a point)

6 Woman Tag Team Match

Marigold World Champion Utami Hayashishita, Nao Ishikawa & Kouki Amarei defeated United National Champion Mai Sakurai, Nagisa Tachibana & Chika Goto via German Suplex on Tachibana (17:07)

Standings After Night 10

Dream League

1st Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita & Victoria Yuzuki (9 Points) (4-1-1)

2nd Place- Superfly Champion Mayu Iwatani (8 Points) (3-1-2)

3rd Place- Kouki Amarei & Seri Yamaoka (6 Points) (3-3)

4th Place- Twinstar Champion Maria (4 Points) (2-4)

Last Place- Rea Seto & Chiaki (2 Points) (1-4-1)

Star League

1st Place- United National Champion Mai Sakurai (8 Points) (4-1)

2nd Place- Nagisa Nozaki (7 Points) (3-2-1) & Miku Aono (7 Points) (3-1-1)

3rd Place- Misa Matsui (6 Points) (3-3)

4th Place- Chika Goto (5 Points) (2-2-1)

5th Place- Chanyota (4 Points) (2-3)

Last Place- Kizuna Tanaka (2 Points) (1-4)