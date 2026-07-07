NJPW Reveals Complete G1 Climax 36 Tournament Schedule

NJPW (New Japan Pro Wrestling) has announced the complete schedule for the G1 Climax 36 tournament matches. This announcement came after Ryohei Oiwa and OSKAR secured victories in the play-in matches to qualify for the tournament. Oiwa defeated Yujiro Takahashi, while OSKAR triumphed over El Phantasmo during the Road to G1 Climax show at Korakuen Hall.
The tournament will kick off on Saturday, July 11th, with the opening show taking place in Chicago before the action returns to Japan.
You can check out the full schedule below:
July 11th:
* A Block: Konosuke Takeshita vs. Yota Tsuji
* A Block: Hirooki Goto vs. SANADA
* A Block: Shingo Takagi vs. Jake Lee
* A Block: Yuto-Ice vs. Great-O-Khan
* A Block: Oleg Boltin vs. Ryohei Oiwa
* B Block: Shota Umino vs. Zack Sabre Jr.
* B Block: Yuya Uemura vs. Callum Newman
* B Block: Aaron Wolf vs. HENARE
* B Block: Ren Narita vs. OSKAR
July 18th:
* A Block: Konosuke Takeshita vs. Jake Lee
* A Block: Hirooki Goto vs. Yota Tsuji
* A Block: Oleg Boltin vs. Yuto-Ice
* A Block: Great-O-Khan vs. SANADA
* A Block: Shingo Takagi vs. Ryohei Oiwa
* B Block: Gabe Kidd vs. Drilla Moloney
July 19th:
* B Block: Shota Umino vs. Aaron Wolf
* B Block: Yuya Uemura vs. Zack Sabre Jr.
* B Block: Drilla Moloney vs. HENARE
* B Block: Callum Newman vs. Ren Narita
* B Block: Gabe Kidd vs. OSKAR
July 21st:
* A Block: Konosuke Takeshita vs. Yuto-Ice
* A Block: Hirooki Goto vs. Jake Lee
* A Block: Oleg Boltin vs. Shingo Takagi
* A Block: Yota Tsuji vs. SANADA
* A Block: Great-O-Khan vs. Ryohei Oiwa
July 22nd:
* B Block: Shota Umino vs. Ren Narita
* B Block: Yuya Uemura vs. Drilla Moloney
* B Block: Zack Sabre Jr. vs. Callum Newman
* B Block: Aaron Wolf vs. Gabe Kidd
* B Block: HENARE vs. OSKAR
July 25th:
* A Block: Konosuke Takeshita vs. Oleg Boltin
* A Block: Hirooki Goto vs. Great-O-Khan
* A Block: Yota Tsuji vs. Shingo Takagi
* A Block: Jake Lee vs. SANADA
* A Block: Yuto-Ice vs. Ryohei Oiwa
July 26th:
* B Block: Shota Umino vs. Yuya Uemura
* B Block: Callum Newman vs. Drilla Moloney
* B Block: Zack Sabre Jr. vs. Gabe Kidd
* B Block: HENARE vs. Ren Narita
* B Block: Aaron Wolf vs. OSKAR
July 29th:
* A Block: Konosuke Takeshita vs. Great-O-Khan
* A Block: Hirooki Goto vs. Shingo Takagi
* A Block: Oleg Boltin vs. Jake Lee
* A Block: Yota Tsuji vs. Yuto-Ice
* A Block: SANADA vs. Ryohei Oiwa
July 31st:
* B Block: Shota Umino vs. HENARE
* B Block: Yuya Uemura vs. Aaron Wolf
* B Block: Zack Sabre Jr. vs. Ren Narita
* B Block: Callum Newman vs. Gabe Kidd
* B Block: Drilla Moloney vs. OSKAR
August 1st:
* A Block: Hirooki Goto vs. Konosuke Takeshita
* A Block: Oleg Boltin vs. SANADA
* A Block: Shingo Takagi vs. Great-O-Khan
* A Block: Yuto-Ice vs. Jake Lee
* A Block: Yota Tsuji vs. Ryohei Oiwa
August 2nd:
* B Block: Shota Umino vs. Callum Newman
* B Block: Yuya Uemura vs. Ren Narita
* B Block: Gabe Kidd vs. HENARE
* B Block: Aaron Wolf vs. Drilla Moloney
* B Block: Zack Sabre Jr. vs. OSKAR
August 6th:
* A Block: Konosuke Takeshita vs. Shingo Takagi
* A Block: Yota Tsuji vs. Oleg Boltin
* A Block: Jake Lee vs. Great-O-Khan
* A Block: Yuto-Ice vs. SANADA
* A Block: Hirooki Goto vs. Ryohei Oiwa
August 8th:
* B Block: Shota Umino vs. Gabe Kidd
* B Block: Yuya Uemura vs. HENARE
* B Block: Zack Sabre Jr. vs. Drilla Molony
* B Block: Aaron Wolf vs. Ren Narita
* B Block: Callum Newman vs. OSKAR
August 9th:
* A Block: Konosuke Takeshita vs. SANADA
* A Block: Hirooki Goto vs. Oleg Boltin
* A Block: Yota Tsuji vs. Great-O-Khan
* A Block: Shingo Takagi vs. Yuto-Ice
* A Block: Jake Lee vs. Ryohei Oiwa
August 11th:
* B Block: Yuya Uemura vs. Gabe Kidd
* B Block: Drilla Moloney vs. Ren Narita
* B Block: Zack Sabre Jr. vs. HENARE
* B Block: Aaron Wolf vs. Callum Newman
* B Block: Shota Umino vs. OSKAR
August 12th:
* A Block: Hirooki Goto vs. Yuto-Ice
* A Block: Oleg Boltin vs. Great-O-Khan
* A Block: Yota Tsuji vs. Jake Lee
* A Block: Shingo Takagi vs. SANADA
* A Block: Konosuke Takeshita vs. Ryohei Oiwa
August 13th:
* B Block: Shota Umino vs. Drilla Moloney
* B Block: Callum Newman vs. HENARE
* B Block: Gabe Kidd vs. Ren Narita
* B Block: Zack Sabre Jr. vs. Aaron Wolf
* B Block: Yuya Uemura vs. OSKAR
August 15th:
* Semifinals
August 16th:
* Finals