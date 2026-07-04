Sunday, July 5, 2026
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NJPW Road To G1 Climax Night 5 Results – July 4, 2026

By
Ethan Black
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NJPW Road To G1 Climax Night 5 Results – July 4, 2026

Location: Yamagata Japan
Venue: Yamagata Big Wing
Attendence: 1,210

Tag Team Match
House Of Torture (Dick Togo & Sho) defeated Tiger Mask IV & Taisei Nakahara via Crossface on Nakahara (6:40)

Tag Team Match
Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) defeated Masatora Yasuda & Ryusuke Taguchi via Boston Crab on Yasuda (6:25)

Tag Team Match
Global Champion Shota Umino & Master Wato defeated NEVER Openweight Champion Aaron Wolf & Tatsuya Matsumoto via Vendaval on Matsumoto (9:49)

Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado & Yuya Uemura defeated United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan & Zane Jay) via Lion’s Shiner on Zane Jay (11:29)

8 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) defeated El Phantasmo, Satoshi Kojima, Taichi & Jado via Armbar on Kojima (11:52)

6 Man Tag Team Match
Chaos (Junior Heavyweight Champion Yoh, Hirooki Goto & Yoshi Hashi) defeated United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira & Jake Lee) via Shoto on Young (11:44)

10 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Yuto Ice, Daiki Nagai & Oskar) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Ren Narita, Sanada & Douki) via Gene Blaster on Kanemaru (15:02)

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