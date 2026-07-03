Saturday, July 4, 2026
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Pro Wrestling Wave Real No Hami Results – July 3, 2026

By
Ethan Black
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Pro Wrestling Wave
Pro Wrestling Wave

Pro Wrestling Wave Real No Hami Results – July 3, 2026

6 Woman Tag Team Match
Maika Ozaki, Saran & Anna defeated Yuko Sakurai, Arisa Shinose & Zones via Diving Foot Stomp on Shinose (13:10)

Fatal 5 Way Elimination Elizabeth Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Kaori Yoneyama, Miyako Matsumoto & Yumi Ohka defeated Mochi Natsumi & Cherry (7:50) (Yoneyama, Matsumoto & Ohka advances to the Elizabeth Block Finals)

Quarter Final Match Of The 2026 Catch The Wave
Breaker Block Winner 1 Mirai defeated Surge Block Winner 1 Yuuri via Mirai Lock (12:23)

Quarter Final Match Of The 2026 Catch The Wave
Breaker Block Winner 3 Haruka Umesaki defeated Swell Block Winner 1 Kakeru Sekiguchi via La Magistral (9:14)

Quarter Final Match Of The 2026 Catch The Wave
Surge Block Winner 2 Honoka defeated Breaker Block Winner 2 Cohaku via Leg Roll Clutch (11:06)

Quarter Final Match Of The 2026 Catch The Wave
Swell Block Winner 1 Itsuki Aoki defeated Breaker Block Winner 4 Rina Amikura via Rasahasami (11:25)

Finals Of The Young Block Of The 2026 Catch The Wave
Miria Kouga defeated Miku Kanae via German Suplex (11:19)

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