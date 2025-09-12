NJPW Shinnichi Champion Results – September 12, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
6 Man Tag Team Match
Katsuya Murashima, Yoshi Hashi & Yuji Nagata defeated Most Violent Players (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano & Togi Makabe) & Shoma Kato via Butterfly Lock on Kato (5:35)
10 Man Masked Battle Royal
Hikaru Sato wins last eliminated Great O Khan via Demasking (11:15)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Master Wato, NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Junior Heavyweight Champion El Desperado & Hiroshi Tanahashi defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Ren Narita, Dick Togo & Evil) via Texas Cloverleaf on Togo (9:05)
Non Title 7 Man Handsome Rumble Match
Masatora Yasuda defeated Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Global Champion Gabe Kidd, Television Champion El Phantasmo, Junior Heavyweight Tag Team Champion Sho & NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoh via Over The Top Rope on Kidd & Takagi (9:07)
8 Man Tag Team Match
IWGP Tag Team Champions Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi, IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr & Ryusuke Taguchi defeated TMDK (Ryohei Oiwa & Kosei Fujita), Yuya Uemura & Shota Umino via Brainbuster on Oiwa (25:25)