NJPW Superhuman Taiji Ishimori Gets Ridiculous One More Time Results – November 12, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Shinjuku Face
Taiji Ishimori defeated Daiki Nagai via Bone Lock (4:22) (Pre Show)
Taiji Ishimori defeated Brahman Shu via DQ (0:07)
Tag Team Match
Taiji Ishimori & Kagetora defeated Brahman Brothers (Shu & Kei) via DQ (0:11)
6 Man Tag Team Match
Taiji Ishimori, Taro Nohashi & Kagetora defeated Brahman Brothers (Shu & Kei) & Ryusuke Taguchi via DQ (0:25)
8 Man Tag Team Match
Brahman Brothers (Shu & Kei), Ryusuke Taguchi & Yuji Nagata defeated Yuko Miyamoto, Taiji Ishimori, Taro Nohashi & Kagetora via Nagata Lock II on Nohashi (9:42)
Hiroshi Tanahashi defeated Taiji Ishimori via Texas Cloverleaf (4:46)
2 On 1 Handicap Match
Shuji Ishikawa defeated Black Menso-re & Taiji Ishimori via Giant Driver on Menso-re (6:47)
Rambo Match
Masato Tanaka wins last eliminated Mammoth Sasaki via Over The Top Rope (25:15)
Taiji Ishimori defeated Dragon Kid via Bone Lock (15:25)