NJPW World Tag League Night 17 Results – December 14, 2025
Location: Kumamoto Japan
Venue: Grandmesse Kumamoto
Attendance: 2,686
Television Title Match
El Phantasmo (c) defeated Hartley Jackson via Thunder Kiss 86 (11:02) (STILL CHAMPION!!!)
10 Man Tag Team Match
Monster Sauce (Lance Archer & Alex Zayne), Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) & Masatora Yasuda defeated Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi), Katsuya Murashima & Tatsuya Matsumoto, Katsuya Murashima & Boltin Oleg via Lariat on Matsumoto (9:37)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champion Sho, Yoshinobu Kanemaru & Don Fale) defeated Shuji Ishikawa, El Desperado & Shoma Kato via Grenade on Kato (5:41)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Taiji Ishimori) & Shingo Takagi defeated House of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champion & Junior Heavyweight Champion Douki, Yujiro Takahashi & Chase Owens) via War Dragon on Owens (8:37)
6 Man Tag Team Match
Hiroshi Tanahashi, Shota Umino & Yuya Uemura defeated IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) & Daiki Nagai via High Fly Flow on Nagai (10:44)
Tag Team Match
Hiromu Takahashi & David Finlay defeated United Empire (Great O Khan & Callum Newman) via DQ (6:08)
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titles Match
Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato (c) vs. House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil, Ren Narita & Sanada) ends in a No Contest (1:28)
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titles Match
Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato (c) defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil, Ren Narita & Sanada) via Small Package on Sanada (8:37) (STILL CHAMPIONS!!!)
Finals Of The 2025 World Tag League
Block B Winners 2 TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) defeated Block A Winners 2 Global Champion Yota Tsuji & Gabe Kidd via The Grip on Kidd (32:40) (Recommend)