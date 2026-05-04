NJPW Wrestling Dontaku Night 2 Results – May 4, 2026
Location: Fukuoka Japan
Venue: Fukuoka Convention Center
Attendence: 3,603
Masatora Yasuda defeated Taisei Nakahara via Boston Crab (7:15) (Pre Show)
Television Title Match
Konosuke Takeshita (c) defeated Chase Owens via Raging Fire (11:32) (STILL CHAMPION!!!!)
Tag Team Match
Unbound Company (Daiki Nagai & Gedo) defeated Tatsuya Matsumoto & Ryusuke Taguchi via Diving Headbutt on Matsumoto (6:50)
Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Tomoaki Honma & Shota Umino via Nightmare Sleeper on Honma (9:01)
10 Man Tag Team Match
Chaos (Toru Yano & Yoh), Tiger Mask IV, Master Wato & Aaron Wolf defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Don Fale & Sho) via Angle Slam on Takahashi (10:02)
Tag Team Match
Yuya Uemura & Taichi defeated TMDK (Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) via Black Mephisto on Jackson (13:49)
8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Drilla Moloney, Taiji Ishimori, Robbie X & Yota Tsuji) defeated United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Zane Jay & Jake Lee) via Boston Crab on Zane Jay (8:25)
Junior Heavyweight Tag Team Titles Match
El Desperado & Mistico defeated Ichiban Sweet Boys (Robbie Eagles & Kosei Fujita) (c) via Numero Dos on Fujita (20:07) (NEW CHAMPIONS!!!!) (Recommend)
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titles Match
United Empire (Will Ospreay, Great O Khan & Henare) defeated Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) (c) via Great Blade Bomb on Yoshi Hashi (24:06) (NEW CHAMPIONS!!!!) (Recommend)
IWGP Heavyweight Title Match
Callum Newman (c) defeated Shingo Takagi via Make Way (35:20) (STILL CHAMPION!!!!) (Recommend)