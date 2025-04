Queen Sharmell’s In-Ring Return Set For May 10 Reality Of Wrestling Event

Reality of Wrestling has officially announced that Queen Sharmell will be making her return to the ring.

A WWE Hall of Famer who was inducted as part of the 2022 class, Sharmell had not competed in over a decade at the time of her induction. Now, in 2025, she is set to step back into the ring at an upcoming Reality of Wrestling event, the promotion she co-owns with her husband, Booker T.

The company confirmed on Sunday that Sharmell will be in action at their No Limits event on May 10th, where she will take on Tiffany Nieves in singles competition.

Featured below is the complete announcement:

๐—œ๐—งโ€™๐—ฆ ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ!

Announced tonight at ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ผ๐—ณ ๐—ช๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—น๐—ถ๐—ป๐—ดโ€™๐˜€ ๐—š๐—Ÿ๐—ข๐—ฅ๐—ฌ tapings โ€” ๐—ช๐—ช๐—˜ ๐—›๐—ฎ๐—น๐—น ๐—ผ๐—ณ ๐—™๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ and co-owner ๐—ค๐˜‚๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ฆ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—น๐—น will return to the ring for the first time in over a decade to face โ€œ๐—Ÿ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐—ฎโ€ ๐—ง๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฎ๐—ป๐˜† ๐—ก๐—ถ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ at ๐—ก๐—ข ๐—Ÿ๐—œ๐— ๐—œ๐—ง๐—ฆ on May 10!

If you missed it โ€” SWIPE to see the heated altercation that started it all.

๐—ง๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฎ๐—ป๐˜† ๐—ก๐—ถ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ called out ๐—ค๐˜‚๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ฆ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—น๐—น during Reality of Wrestlingโ€™s recent PAY UP! event, leading to a confrontation that has now set the stage for their match.

Best known as one of wrestlingโ€™s greatest managers, ๐—ค๐˜‚๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ฆ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—น๐—น also competed for ๐—ช๐—ช๐—˜, ๐—ง๐—ก๐—”, ๐—ช๐—–๐—ช, ๐—ก๐—ช๐—”, and ๐—ข๐—ฉ๐—ช.

She shared the ring with talents like ๐—”๐˜„๐—ฒ๐˜€๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—ž๐—ผ๐—ป๐—ด, ๐—๐—ฎ๐˜‡๐˜‡, ๐—ง๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ ๐—ช๐—ถ๐—น๐˜€๐—ผ๐—ป, and ๐— ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฎ โ€” but has not wrestled since ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿต.

Her return at NO LIMITS marks her first match in over 15 years.

๐—ง๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฎ๐—ป๐˜† ๐—ก๐—ถ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€, representing the ๐—ก๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ช๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—”๐—น๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ (๐—ก๐—ช๐—”), is a rising competitor determined to make her mark.

Since arriving in Reality of Wrestling, Tiffany has blamed Queen Sharmell for holding her back โ€” and now, she will step into the ring with her at NO LIMITS.

๐—ค๐˜‚๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ฆ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—น๐—น ๐˜ƒ๐˜€. ๐—ง๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฎ๐—ป๐˜† ๐—ก๐—ถ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€.

๐— ๐—ฎ๐˜† ๐Ÿญ๐Ÿฌ. ๐—ก๐—ข ๐—Ÿ๐—œ๐— ๐—œ๐—ง๐—ฆ.

๐—Ÿ๐—œ๐—ฉ๐—˜ ๐—ผ๐—ป ๐—ง๐—ถ๐˜๐—น๐—ฒ ๐— ๐—ฎ๐˜๐—ฐ๐—ต ๐—ก๐—ฒ๐˜๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐—ธ.

